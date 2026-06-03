وزير الري يُتابع مدى تقدم مشاريع القطاع تحسبا لموسم الاصطياف

ترأس وزير الري لوناس بوزقزة في إطار المتابعة الدورية للبرامج التنموية المسجلة بقطاع الري، جلسة عمل بمقر الوزارة مع المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية. المكلفة بإنجاز مشاريع التنمية في مختلف مجالات القطاع.

وفي هذا السياق، عقد الوزير اجتماعا مع المدير العام للجزائرية للمياه، بحضور الإطارات المركزية للمؤسسة وإطارات الوزارة. حيث قدّم المدير العام عرضا مفصلا حول وضعية البرامج والمشاريع التنموية المسجلة على عاتق المؤسسة. وتم استعراض حصيلة عمليات إدارة المشاريع المفوضة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

أوضح وزير الري، أن الوضع المالي لعمليات صندوق الإستثمار الوطني والخزينة العمومية الموكلة إلى الجزائرية للمياه يشمل 131 عملية مسجلة. تشمل 120 عملية ضمن برنامج شبكات إمداد وتوزيع المياه، تشمل الدراسات، وعمليات التأهيل والتجديد، إضافة إلى مشاريع الإنجاز الجديدة. وكذا 11 عملية ضمن برنامج التعبئة، منها 3 عمليات خاصة بالمياه التقليدية و8 عمليات متعلقة بالمياه غير التقليدية.

كما شدّد الوزير على ضرورة تطهير مدونة المشاريع والمتابعة الدقيقة لمختلف العمليات المسجلة. مع الحرص على استكمال المشاريع قيد الإنجاز وفق المعايير التقنية المعمول بها وفي الآجال المحددة. كما أسدى تعليمات بضرورة وضع المشاريع التي بلغت مراحلها النهائية حيز الخدمة خلال موسم الإصطياف. بما يضمن تحسينا ملموسا في مستوى الخدمة العمومية للمياه ويستجيب لتطلعات المواطنين.

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