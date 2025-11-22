وزير الري يُشدد على ضمان استمرارية تزويد المواطنين بمياه الشرب

أكد وزير الري، طه دربال، على ضمان استمرارية تزويد المواطنين بمياه الشرب، مشددا على ضرورة تجند كافة مستخدمي قطاع الري والسهر على تقديم خدمة عمومية تلبّي تطلعات المواطنين في مختلف الولايات.

وجاء ذلك، خلال ترأس الوزير، اليوم السبت، لجلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. خصصت لمتابعة الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر عدد من ولايات الوطن.

وخلال الجلسة، أكد الوزير على ضمان استمرارية تزويد المواطنين بمياه الشرب.

مشددا على ضرورة تجند كافة مستخدمي قطاع الري والسهر على تقديم خدمة عمومية. تلبي تطلعات المواطنين في مختلف الولايات، مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة.