وزير الري: 40 بالمائة من المياه المستهلكة بالجزائر اليوم هي مياه محلاة

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن قطاع الري يكتسي أهمية كبرى، وقد عرف تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. لارتباطه المباشر بالحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات.

وأضاف لوناس بوزقزة خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الأمن المائي يعد من أولويات الدولة، حيث يستوجب تعبئة كل الموارد المائية المتاحة. من خلال تحلية مياه البحر، وتصفية المياه المستعملة، وتشييد السدود، التي بلغ عددها 82 سدًا على المستوى الوطني. بالإضافة كذلك إلى خمسة سدود جديدة في طور الإنجاز، تصل طاقة استيعابها إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب. فيما بلغ مخزونها هذه السنة أكثر من 4.5 مليارات متر مكعب. مشيرا إلى أن 40 بالمائة من المياه المستهلكة في الجزائر اليوم هي مياه محلاة، وهو ما يعكس التقدم المحقق في تنويع مصادر التزويد بالمياه.

وكشف وزير الري أن الجزائر تعيش اليوم أريحية واستقرارا فيما يخص الأمن المائي، وبدأت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل البرامج الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل تزايد الطلب على المياه خلال فصل الصيف، أشار الوزير إلى أن قطاع الري اتخذ عدة إجراءات. بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق الولاة. لضمان تزويد المواطنين بالمياه بصفة منتظمة وتقليص مدة الانقطاعات.

ومن أبرز هذه الإجراءات الرفع من حصص المياه الموجهة من السدود، إضافة إلى الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر التي تمول 16 ولاية ساحلية. في انتظار توسيع الربط البعدي إلى ولايات أخرى قريبًا، فضلًا عن استلام 91 بئرا جديدة من بين أكثر من 400 بئر في طور الإنجاز.

ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الري أن الجزائر تعد رائدة في مجال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن محطات التحلية تمثل مكسبًا وخيارًا استراتيجيا للدولة الجزائرية من أجل تنويع مصادرها المائية. وقد بلغ عدد هذه المحطات 19 محطة، بطاقة إنتاج تقدر بـ3.8 ملايين متر مكعب يوميًا. إضافة إلى 12 محطة صغيرة أخرى بطاقة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا. ويتمثل الرهان المستقبلي في إيصال هذه المياه إلى جميع المناطق الشمالية ومناطق الهضاب العليا دون انقطاع.