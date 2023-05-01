وزير الري: 47 بالمائة من الجزائريين يتم تزويدهم يوميا بمياه الشرب

كشف وزير الري طه دربال، اليوم الإثنين، أن السدود تضمن نسبة 22 بالمائة من مياه الشرب.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج 52 دقيقة إقتصاد، قال طه دربال إن الآبار تضمن نسبة 60 بالمائة من مياه الشرب، فيما تضمن المياه المحلاة 18 بالمائة من مياه الشرب

كما كشف المسؤول ذاته، أن 47 بالمائة من الجزائريين يتم تزويدهم بصفة يومية بمياه الشرب.

وفي المقابل، يتم تزويد 53 بالمائة من الجزائريين يوم بيوم وأكثر بالماء الشروب. يضيف طه دربال.

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