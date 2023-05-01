وزير الري: 19 ولاية متضررة من أزمة شح المياه

كشف وزير الري طه دربال حصريا للنهار أن 19 ولاية متضررة من أزمة شح المياه منها 10 ولايات شديدة التأثر.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 52 دقيقة إقتصاد قال الوزير انه تم تسجيل 7 ولايات تعاني من أزمة شح المياه يتم متابعتها بصفة دقيقة.

وأضاف الوزير ان المياه المخزنة بالجزائر تضمن 440 متر مكعب من المياه كحصة سنوية للفرد. بينما تم تعميم استخدام المياه المحلاة للشرب على طول الشريط الساحلي وبعمق 150 كلم

أما بخصوص حاجيات الجزائر من الماء قال الوزير أننا “نحتاج 11.3 مليار متر مكعب من الماء لسد كل احتياجات الجزائر” حيث تقدر الاحتياجات المائية الموجهة للشرب بـ 3.6 مليار متر مكعب. كما احتياجات قطاع الفلاحة تصل لـ 7.4 مليار متر مكعب من الماء يضيف الوزير.

وكشف طه دربال ان إنتاج الجزائر من المياه وصل إلى 3.4 مليار متر مكعب في سنة 2022.