وزير الرّي يشرع في زيارة عمل إلى جانت

حل وزير الري، طه دربال، صباح اليوم الإثنين، بولاية جانت في زيارة عمل وتفقد للولاية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى ولاية جانت، والي الولاية، رفقة السلطات المحلية وأعيان المنطقة. وذلك على مستوى مطار جانت - تيسكا الشيخ آمود بن المختار.

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار الوقوف على واقع الخدمة العمومية للمياه بالولاية، إلى جانب الإشراف على وضع عدد من المشاريع حيّز الخدمة.

