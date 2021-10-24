وزير السكان يتفقد المركب الأولمبي في وهران

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعربي، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى ولاية وهران لمعاينة بعض المشاريع.

وذلك رفقة والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، أين تم تفقد المركب الأولمبي قيد الإنجاز حيث تمت معاينة كل من الملعب الأولمبي، القاعة المتعددة الرياضات والمركب المائي.

ليسدي الوزير تعليمات خاصة بتسريع وتيرة الإنجاز ورفع كل التحفظات.

هذا واختتمت هذه الزيارة بإجتماع تقني خص به كل الفاعلين في المشروع، أين تمحور هذا اللقاء حول ضرورة حلحلة كافة العراقيل في ظرف قياسي خاصة تلك التي تحول دون التقدم السريع للمشروع.