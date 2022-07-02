وزير السكن:”الأشغال بملعب براقي إنتهت”

كشف وزير السكن والعمران، طارق لعريبي، اليوم السبت، عن قُرب نهاية الأشغال بالعديد من المنشآت الرياضية على المستوى الوطني.

وصرح وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، للإعلام على هامش حفل توزيع السكنات بمختلف الصيغ:”نفتخر بالسواعد الجزائرية الشابة التي برهنت على قدرتها وكفائتها على وأضخم المنشآت، وهو ماعكسه الإنجاز الفني بالمركب الأولمبي الجديد بوهران”.

وأضاف وزير السكن:” إنتهت أشغال ملعب براقي، والأشغال بملعب الدويرة تسير بخطى سريعة”.

وأوضح المتحدث:” تم رفع جميع العراقيل الإدارية التي شهدها ملعب تيزي وزو وتم إستئناف الأشغال بعد توقف دام عامين”.