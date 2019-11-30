وزير السكن: “إستلام أزيد من 160 ألف سكن بصيغة “عدل” السنة المقبلة

كشف وزير السكن والعمران كمال بلجود، أنه سيتم استلام 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل خلال سنة 2020.

وأوضح الوزير خلال اجتماع ترأسه تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل اليوم السبت، أن إنجاز البرامج السكنية تسير بوتيرة لا بأس بها في مختلف الصيغ.

وأبرز الوزير أنه سيتم التكفل بملفات سكنات عدل عبر مختلف مراحلها.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، أن سنة 2019 عرفت استلام أزيد من 250 ألف وحدة سكنية منها 100 ألف وحدة سكن إجتماعي.

بالإضافة إلى 17 ألف وحدة في إطار السكن الإجتماعي التساهمي، و67 ألف وحدة بصيغة عدل و2000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم.

وأضاف الوزير، أن السنة المقبلة ستعرف ديناميكية أفضل في إنجاز السكنات والتي سيشرع في استلامها بداية من السداسي الأول.