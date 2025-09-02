وزير السكن: إستلام 322 مؤسسة تربوية هذه السنة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن ارتفاع عدد التجهيزات العمومية المسلمة هذه السنة إلى 322 مؤسسة تربوية.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى ولاية بسكرة، اليوم الثلاثاء، أن عدد التجهيزات العمومية المسلمة هذه السنة، ارتفعت الى 322 مؤسسة تربوية بغلاف مالي يقدر ب 94 مليار دج.

مضيفا أنه تم الانتهاء من كل الدراسات والمصادقة عليها والخاصة بالبرنامج المسجل في قانون المالية لسنة 2025 المتضمن 224 منشأة تربوية.

ولفت الوزير، إلى أن90 بالمائة من البرنامج المسجل في قانون المالية والخاص بالمنشأة التربوية تم الانطلاق في انجازه الى حد الان.