وزير السكن: إسكان قاطني “الشاليهات” ببومرداس قبل نهاية السنة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. أن القطاع يحرص على إعادة إسكان ما تبقى من شاغلي السكنات الجاهزة “الشاليهات” بولاية بومرداس قبل نهاية عام 2023.

وأضاف وزير السكن خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني. أنه لم يبق، من عدد السكنات المؤقتة المبرمجة للإزالة سوى 1273 سيستفيد شاغلوها من سكنات إجتماعية إيجارية. مشيرا إلى أن السلطات العمومية خصّصت على إثر الزلزال الذي ضرب الولاية في 21 ماي 2003 إعانات مالية حسب درجة الضرر الذي لحق بالحظيرة السكنية. علاوة على تخصيص 14.917 سكن جاهز “شالي” أزيل منها إلى غاية اليوم 13.644 وحدة وجرى إعادة إسكان ساكنيها.

وأضاف بلعريبي أن 1273 سكن جاهز مبرمج للإزالة و تحرص الوزارة ان يكون ذلك خلال هذه السنة. لافتا الى ان عدد السكنات المنتهية وغير الموزعة في إطار صيغة السكن العمومي الايجاري قدر ب 1138 وحدة ستوزع على العائلات التي لا تزال تقطن في الشاليهات عبر مختلف المواقع بالولاية.

من جهة ثانية، أكد وزير السكن بخصوص مشاريع التجهيزات العمومية على مستوى المدينة الجديدة بوينان. و القطب الحضري الصفصاف بولاية البليدة، أنه تم تخصيص 10 مليار دج للمرافق العمومية ببوينان و 2 مليار دج للقطب الحضري الصفصاف.

كما يتكفل قطاع السكن والعمران والمدينة بالأساس بإنجاز المدارس ومقرات الأمن والمراكز الصحية. حيث إستفادت المدينة الجديدة بوينان من 58 مرفق عمومي تربوي لمختلف الأطوار و مقرات للأمن الحضري وعيادة متعددة الخدمات. مؤكدا أن تكلفة مشاريع التهيئة العمرانية لمدينة بوينان بلغت 41 مليار دج.

ومن جانب آخر و قصد تسريع وتيرة أشغال انجاز السكنات الترقوية المدعمة و الاجتماعية التساهمية. أكد وزير السكن أنه تم إتخاذ جملة من الاجراءات و التي منها عدم الاشتراط من المرقين تقديم محاضر تقدم الاشغال للمشروع ككل. و اعتماد بدل ذلك المحاضر الجزئية.

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