وزير السكن: إطلاق المشاريع السكنية المتأخرة بداية من جوان

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، على ضرورة انطلاق البرامج السكنية المتأخرة بداية من شهر جوان.

واستهل وزير السكن طارق بلعريبي، زيارته التفقدية اليوم الخميس إلى ولاية خنشلة. بمحطة أولى خصصت للإستماع إلى عرض مفصل حول واقع قطاع السكن. قدّمه المدراء التنفيذيون المحليون بحضور السلطات الولائية وإطارات القطاع.

وتم خلال هذا العرض تقديم الحصيلة الإجمالية للبرامج السكنية الموزعة عبر إقليم الولاية، والتي تبلغ 26317 وحدة سكنية، موزعة على 4900 مسكن عمومي إيجاري، 3000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل 02″، 10751 إعانة ريفية. بالإضافة كذلك إلى 1279 تجزئة اجتماعية، 6387 سكن ترقوي عمومي.

وفي كلمته عقب العرض، عبّر الوزير عن إستياءه حيال التأخر المسجل في إطلاق عدد من المشاريع السكنية. خاصة في صيغتي الإعانات الريفية والتجزئات الاجتماعية، مشدداً على تدارك هذا التأخر.

وأكّد بلعريبي على ضرورة الانطلاق الفوري لجميع المشاريع السكنية المتأخرة، وذلك بداية من شهر جوان المقبل كأقصى تقدير. كما تم التذكير خلال اللقاء بأن ولاية خنشلة إستفادت من برنامج تكميلي للتنمية أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتضمن 6000 وحدة سكنية موزعة، منها 4000 وحدة بصيغة عمومي إيجاري، 2000 إعانة ريفية.

كما أكد الوزير تدارك النقائص وتحقيق العدالة المجالية في توزيع السكن، داعياً إلى تعبئة كل الوسائل الإدارية والفنية لضمان السيرورة الفعلية والسريعة للأشغال.

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