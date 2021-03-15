وزير السكن: إطلاق منصة رقمية للحصول على شهادة التأهيل عن بعد

أعلن وزير السكن طارق بلعريبي، عن الإنطلاق الرسمي لمنصة رقمية على الانترنت للخدمات عن بعد خاصة بشهادة التأهيل.

وأضاف الوزير، أن المنصة الرقمية خاصة بشهادة التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات المجمعات التي تعمل في إنجاز الصفقات العمومية في البناء والاشغال العمومية.

وأوضح بلعريبي، أن هذه العملية تأتي في إطار رقمنة القطاع، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالنشاطات الإقتصادية.

وكشف الوزير، أن المنصة تهدف الى وضع حد للممارسات البيرقراطية السابقة حيث يمكن لاصحاب المؤسسات طلب منح شهادات التأهيل دون عناء التنقل للإدارة.

بالإضافة إلى متابعة دراسة الملف عن بعد من قبول الملف إلى غاية سحب الشهادة.

وتندرج هذه الخطوة إلى المتعاملين لخلق مناخ جديد للإستثمار والمشاركة في المهنية الاقتصادية والقضاء على البيروقراطية.

وأوضح الوزير، أنه يتم الولوج الى المنصة عبر اسم المستخدم وكلمة المرور بعد اتمام التسجيل.

المنصة تتيح لصاحب المؤسسة بعملية مقارنة دقيقة للتعرف على فئى التصنيف قبل ارسال طلبه