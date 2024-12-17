وزير السكن: إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 5 سنوات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح الوزير بلعريبي، خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أطلق برنامج سكني هام من 2024 إلى 2029 لمستقبل الإسكان والتنمية يتمحور حول تحقيق إنجاز 2 مليون وحدة جديدة من مختلف الصيغ. لتلبية إحتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأضاف أنه ونظرا لاستعراض النتائج وماحققته الجزائر من القطاع من خلال إنجاز 1.7 مليون وحدة سكنية تعتمد على مواد بناء جزائرية يبرز قدرة الجزائر على انجاز بناءات حقيقية. وأقطاب حضرية جديدة وبنية تحتية عصرية تجمع بين الحداثة والإستدامة. وهي ليست مشاريع سكنية بل منطومات حضرية تعكس التزامات الرئيس لتحسين جودة الحياة.

وأوضح في سياق ذي صلة، أنه تم انشاء 45 قطب حضري بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية. لاستعاب مختلف البرامج الطموحة بل تجسيدا للإرادة السياسية والإلتزام لخلق بيئة كريمة تحفظ كرامة المواطن.

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