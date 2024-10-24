وزير السكن: إنجاز 235 ألف سكن في 2025

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أنه سيتم مواصلة إنجاز باقي البرامج السكنية ووضع خارطة طريق من أجل إنجاز 2 مليون وحدة سكنية.

وقال وزير السكن خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025. يندرج ضمن مسعى الحكومة لمواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط. والانطلاق في تجسيد برنامج “عدل 3”. بالإضافة كذلك إلى

مواصلة إنجار البرنامج الباقي والذي قوامه 965.833 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها لا سيما 167.796 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري. 192.775 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم. وكذا 3434 وحدة سكنية بصيغة عدل 421.560 وحدة في إطار البناء الريفي. ناهيك عن إنجاز 171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.

وكشف الوزير عن وضع خريطة طريق لإنجاز 02 مليون سكن، لا سيما توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن هذه البرامج على مدى الخمس سنوات المقبلة. وتحديد آجال انطلاق وإنجاز هذا البرنامج.

أما فيما يخص البرنامج الجديد المسجل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فهزو إنجاز 235 ألف وحدة سكنية، هي موزعة كما يلي: 100 ألف سكن عمومي إيجاري. 40 ألف إعانة للمسكن الريفي. و000 185 سكن بصيغة البيع بالإيجار.