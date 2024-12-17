وزير السكن: إنجاز 35 قطبا حضاريا بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، إنّ الجزائر تمكنت من سنة 2020 إلى 2024 من تحقيق انجاز وتوزيع 1.7 مليون وحدة من مختلف الصيّغ. من مدن وأقطاب حضرية مزوّدة بالشبكان والأجهزة العمومية.

وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن. أنه وانطلاقاً من الرؤية الحكيمة للرئيس تبون، الإسكان هو واحد من الركائز الأساسية في مخطط عمل الحكومة. من خلال تعبئة شاملة لموارد الدولة.

وكشف وزير السكن، أنه تم بناء 1924 تجهيز عمومية ورصدت له اعتمادات مالية مقدرة بـ 35 مليار دولار، مما ساهم في معدل شغل السكن. مضيفاً أن الإسكان في الجزائر مشروع يحمل في طياته أهدافا اجتماعية واقتصادية. حيث تم إنجاز 35 قطب حضاري بمساحة 33 ألف هكتار عبر 37 ولاية. كما أن مواد البناء المستعملة في المشاريع هي جزائرية 100 %.

وأوضح وزير السكن، أنّ الدولة الجزائرية رافقت إنجاز هذه البرنامج الضخم برامج أخرى وبلغت معدلات الربط بالمياه 100 بالمائة. وبلغ عدد محطات التحلية 19 محطة على طول الشريطك الساحلي. لإنتاج 65 بالمائة من احتياجات المواطنين بالمياه الصالحة بالشرب في 2025. ناهيك عن انجاز المستشفيات الجامعية، والمؤسسات الرياضية الكبرى والملاعب الأربعة الكبرى. بالإضافة كذلك إلى مشروعين لمركبين رياضين بسعة 25 ألف مقعد لخلق التوازن الإقليمي.

كما قال الوزير، إنّ إنجازات قطاع السكن لم تقتصر على السكن فقط. بل تعدت لتشمل المنشآت الكبرى على غرار شبكة الطرقات للسكة الحديدية. التي ستبلغ 9900 كلم وخط السكة الرابط بين غار جبيلات تندوف وبشار 950 كلم التي انطلقت به الأشغال.

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