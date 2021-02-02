وزير السكن: إنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك الشقق

كشف وزير السكن كمال ناصري، أن وكالة “عدل” أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي لتمليك السكنات.

وأضاف الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن هناك بعض مكتتبي “عدل 1” لديهم رغبة لتملك سكناتهم بصفة نهائية.

وأشار إلى أن الوكالة أنهت الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتملكها للأراضي لتتمكن بعدها عن طريق الموثقين من تحضير العقود الشخصية.

وأردف قائلا: “ستقوم الوكالة بإنشاء أرضية رقمية جديدة خاصة بامتلاك الشقق وستتواصل العملية لتشمل جميع البرامج الجديدة التي انطلقت منذ 2013.”