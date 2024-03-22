وزير السكن: إنشاء لجنة تكلف بإعداد إستراتيجية قطاعية في مجال الرقمنة

أمر وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، بإنشاء لجنة تكلف بإعداد إستراتيجية قطاعية في مجال الرقمنة.

وأضاف وزير السكن بعد ترأسه أمس الخميس إجتماع عمل، أن اللجنة ستكون مشكَّلة من مختصين في الإعلام الآلي من الدائرة المركزية والهيئات تحت الوصاية. مع متابعة تنفيذها بهدف خلق فضاء مشترك للتقاطع البيني لأنظمة المعلومات وقواعد البيانات. تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية إتجاه المواطن وجعلها أولوية مطلقة.

وقدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فؤاد مقراني، أهم ما تم إنجازه في مجال الرقمنة. على غرار الرقمنة الفعلية للاكتتاب من مرحلة الإكتتاب إلى غاية الحصول على المفاتيح والعقود. والإكتتاب عبر الأنترنت. تسديد مستحقات الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني TPE. تطبيق لبيع المحلات الخاصة بممتهني القطاع الصحي. تطبيق لبيع المحلات بالمزايدة Gré à Gré.

من جهته مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI فوزي مخطوط، أكد على رقمنة كل عملية الإكتتاب بصيغتيها الترقوي العمومي LPP والترقوي الحر LPL. فبعد التسجيل عبر الموقع الرسمي يمكن متابعة الملف من الدراسة أو الطعن حتى تحميل الأمر بالدفع بعد إشعاره عبر رسالة نصية.

كما تم فتح منصة رقمية خاصة بالمحلات التجارية تتيح للمواطنين الإطلاع على كل الإعلانات المعروضة في الصحف الوطنية عبر رابط واحد. وكذا بالنسبة للمحلات للبيع بالتراضي البسيط. حيث يمكن الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمحلات سواء الموقع أو المشروع. وكذلك المساحة والسعر والتسجيل مباشرة للحصول على المحل.