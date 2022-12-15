وزير السكن: ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء سبب تأخر انجاز 368 مؤسسة تربوية

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إن الدخول المدرسي 2024/2023 سيحظى بعدد هائل من التجهيزات العمومية. مردفا “خاصة وأننا أحصينا 368 مؤسسة تربوية لم تنطلق بها الأشغال كانت مسجلة سنة 2022”.

كما كشف وزير السكن، أمام لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، أن السبب راجع إلى ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء بصفة عامة. بالإضافة إلى نقص الأوعية العقارية في بعض الأحيان. تابعا و”يضاف إلى 368 مؤسسة تربوية التي يعتزم قطاعنا الوزاري الانطلاق في إنجازها، 199 مؤسسة تربوية مسجلة سنة 2023″.

وأكد بلعريبي، أن القطاع “على موعد مع إنجاز 567 مؤسسة تربوية (277 مجمع مدرسي، 180 متوسطة و 110 ثانوية وطنيا”. “لتكون بذلك سنة 2023 سنة لتسلم التجهيزات والمرافق التربوية بامتياز”.

وفي سياق ذات صلة، أشار وزير السكن، إلى أن القطاع يولي أهمية قصوى لتحسين الطابع الهندسي للمرافق التربوية”. من خلال “مسابقات الهندسة المعمارية”. حيث “لاحظنا تحسن ملحوظ في الطابع الهندسي مقارنة بالسنوات الفارطة للمرافق التربوية”. وكذا “نوعية إنجازها، ولهذا الغرض تم إنشاء لجان المراقبة تترأسها هيئة الرقابة التقنية للبناء”. وذلك، “قصد متابعة ومراقبة بصفة دائمة ودقيقة كل الأشغال في مختلف مراحلها للحرص على التطبيق الصارم لمعايير الجودة المعمول بها”.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة، إن خلال سنة 2023، سيتم استلام 754 مشروع. كما أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع مقسمة بين مرافق عمومية ممركزة وبرامج غير الممركزة.

وأضاف وزير السكن، أن 96 مرفق عمومي بعنوان البرنامج الممركز، تم توزيعه على 5 مجالات. ويتعلق الأمر بـ58 مؤسسة تربوية متمثلة في 38 مجمع مدرسي، 13 متوسطة و7 ثانويات. 19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددتي الخدمات، و4 تجهيزات للدفاع الوطني و2 تجهيزات رياضية، ومسجد.