وزير السكن: استلام 694 مؤسسة تربوية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة في التحضير مسبقا للدخول المدرسي 2020/2021.

وترأس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم السبت إجتماعا تنسيقيا بحضور مدارء التجهيزات العمومية عبر الوطن.

كما حضر أصحاب المشاريع “الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودواوين الترقية والتسيير العقاري”.

وحسب بيان للوزارة فقد خصص الإجتماع تحضيرا للدخول المدرسي 2020 / 2021.

وأضاف البيان، أن الوزير أسدى كل التعليمات والتوجيهات قصد التجند من الآن لتهيئة كل الظروف التي تسمح بضمان دخول مدرسي 2020/2021 في ظروف جد حسنة.

ويرتقب استلام 694 مؤسسة تربوية منها: 417 ابتدائية، 167 متوسطة، و110 ثانوية.

كما يرتقب استلام 1324 مرفق شبه مدرسي منها:467 مطعم مدرسي، و أقسام التوسعة مقدرة بـ 1453 وحدة “363 مؤسسة”.

ناهيك عن استلام 136 مطاعم نصف داخلي لفائدة التعليم المتوسط والثانوي، 22 مراقد مدرسية، و 86 مرفق رياضي.

وأضاف البيان، أنه سيتم إنجاز 34 قاعة إعلام الي، 145 وحدة للفحص والمتابعة الصحية، و71 ملعب رياضي.

كما سيتم برمجة لقاءات دورية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.