وزير السكن: استلام  754 مشروع خلال 2023

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، إن خلال سنة 2023، سيتم استلام 754 مشروع. كما أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع مقسمة بين مرافق عمومية ممركزة وبرامج غير الممركزة.

وأضاف وزير السكن، أن 96 مرفق عمومي بعنوان البرنامج الممركز، تم توزيعه على 5 مجالات. ويتعلق الأمر بـ58 مؤسسة تربوية متمثلة في 38 مجمع مدرسي، 13 متوسطة و7 ثانويات. 19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددتي الخدمات، و4 تجهيزات للدفاع الوطني و2 تجهيزات رياضية، ومسجد.

أما بخصوص مرافق العمومية المتعلقة بالبرنامج غير الممركز، فقدرت بـ658 مرفق –يقول الوزير-. كما أشار إلى أنها تخص 477 مشروع تربوي منها 44 مجمع مدرسي 44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي.

بالإضافة 45 مرفق لفائدة قطاع الداخلية، و30 لقطاع الصحة، 19 للشباب والرياضة، 87 مرافق مختلفة للعدالة والمالية والدينية، والثقافية.