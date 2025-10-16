وزير السكن..اقتراح إنجاز أكثر من 16 مسجدا في الأقطاب الحضارية الجديدة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع الوزاري يسهر دائما على ادراج في اطار تصوره للبرامج السكنية انشغالات المواطنين الأساسية والضرورية لسيرورة الحياة.

وذلك من خلال تخصيص العقار -يقول الوزير- لاستقطاب التجهيزات بمختلف أنواعها. وكذا انجاز المرافق العمومية الجوارية المتعلقة بالتربية الوطنية. كالمدارس لكل الأطوار الثلاثة والعيادات متعددة الخدمات والأمن العمومي. كما قام القطاع بتسجيل 3 مساجد، مسجد في المدينة الجديدة سيدي عبد الله وهو قيد الانجاز بنسبة 15 بالمائة . ومسجدين بالأحياء السكنية المدمجة.

وكشف وزير السكن أن القطاع اقترح انجاز أكثر من 16 مسجدا في الأقطاب الحضارية الجديدة.

