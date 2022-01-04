وزير السكن: الإنتهاء من برنامج عدل 2 قبل نهاية السنة بعدة ولايات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم خلال سنة 2021 توزيع برنامج هام من السكنات. كما أن القطاع يعتزم الإنتهاء من برنامج سكنات “عدل 2″ قبل نهاية سنة 2022 بعدة ولايات.

وأضاف الوزير على هامش تسليم مفاتيح سكنات “عدل” بولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، أن قطاع السكن مجند لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص بناء المؤسسات والمؤسسات الدستورية. حيث تم بولاية تيبازة برمجة 7 آلاف وحدة سكنية قيد الانجاز. كما أن هناك برنامج يقدر بـ 4500 وحدة سكنية سيتم الإنطلاق في إنجازها .والبعض الآخر قيد الدراسات ومشاريع في مكتاب الدراسات. مشيرا إلى أنه تم ضبط كافة الأمور من خلال مدة الإنجاز.

كما أشار الوزير في ذات السياق، إلى أن سنة 2021 كانت بها محطات كبيرة لتوزيع السكنات. حيث تم توزيع 320 الف وحدة سكنية خلال محطتين مهمتين. أين تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية في 5 جويلية. كما تم تسليم 90 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر الفارط.

أما بخصوص سكنات عدل، فكشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم الإنتهاء من إعداد خارطة الطريق وضبط الأمور من أجل الإنتهاء من تسليم السكنات وطي ملف “عدل 2” في عدة ولايات. بالإضافة كذلك إلى القيام بتوزيع شهادات التخصيص على المكتتبين المتبقين قبل نهاية شهر مارس القادم

وبخصوص المرافق والتجهيزات التربوية، أكد الوزير أن هناك نقص في احياء عدل والمشاريع التي سلمت. مؤكدا أنه تم برمجة مع بداية السنة وبعد الامضاء على قانون المالية تخصيص برامج للأحياء التي تفتقر لهذه المرافق .

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بلعريبي يكشف موعد تسليم ملاعب وهران براقي والدويرة

أكد وزير السكن والعمران والمدنية، طارق بلعريبي، على أن ملعب وهران، سيكون جاهزا خلال أقرب الآجال الممكنة، تحسبا للألعاب المتوسطية. وصرّح بلعريبي قائلا، خلال زيارة تفقدية قادته اليوم الثلاثاء الى تيبازة :”نسعى ليكون الملعب جاهزا في الموعد المحدد، لإستقبال الألعاب”. وواصل في سياق متصل :”نستهدف تسليم بقية الملاعب الكبرى “براقي والدويرة” قبل نهاية السنة الجارية 2022″.

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