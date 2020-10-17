وزير السكن: الإنتهاء من توطين برنامج “عدل” في ولاية بومرداس

أعلن وزير السكن، كمال ناصري، اليوم السبت، عن الإنتهاء من توطين برنامج “عدل” في ولاية بومرداس.

وأفصح ناصري خلال زيارة العمل التي قادته لبومرداس عن تقديم حصة إضافية من إعانات السكن الريفي مقدرة بـ 400 إعانة.

وأكد وزير السكن على إعطاء هذه الصيغة السكنية أهمية بالغة، مشددا على ضرورة تسليم مختلف المرافق العمومية خاصة المدرسية منها.

ودعل الى ضمان دخول مدرسي مريح والسماح لتلاميذنا بمزاولة دراستهم في أحسن الظروف.

وشهدت المحطة الثانية من زيارة الوزير لبومرداس تقديم عرض مفصل حول القطاع قدَمه المدراء التنفيذيون التابعون للقطاع.

وأسدى الوزير تعليماته بضرورة الإنتهاء من جميع المشاريع المسجلة على مستوى الولاية في الآجال المحددة.

كما شدد على ضرورة احترام الجودة والنوعية في الإنجاز وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.