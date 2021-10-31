وزير السكن: الإنطلاق في إنجاز 115 ألف وحدة سكنية سنة 2022

كشف وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أنه تم الإنطلاق في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية منذ سنة 2020. مضيفا أنه سيتم الإنطلاق في انجاز 115 ألف وحدة سنة 2022.

في معرض تصريحه للتلفزيون العمومي، أكد الوزير أن الجزائر على موعد مع عملية توزيع حوالي 90 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر 2021. وذلك بعدما تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية غداة عيد الإستقلال المنصرم.

وأشار وزير السكن، أن التسارع في إنجاز الوحدات السكنية جاء تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بضرورة الإسراع في المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، وكذا المباشرة في المشاريع الجديدة على المستوى الوطني.

بالمقابل، أكد بلعريبي، أنه في سنة 2020 تم الإنطلاق في مشروع بناء 200 ألف وحدة سكنية. وهي الآن قيد الإنجاز. ونحن واقفون على هذه المشاريع بوتيرة لابأس بها، مؤكدا أنه لن تكون هناك سرعة على حساب النوعية.

خلال تصريحه، أكد الوزير أنه تم الشروع في توزيع السكنات إنطلاقا من العاصمة بأكثر من 11 ألف سكن من مختلف الصيغ. مشيرا إلى تجربة الدولة في قطاع السكن واهتمامها لوصول المواطن إلى سكنات نوعية.

وكشف في سياق ذي صلة، أن البرنامج المسطر وفقا لتوجيهات الرئيس من خلال إنجاز مليون وحدة سكنية من سنة 2020 إلى 2024 حيث تم الإنطلاق في إنجاز 200 الف وحدة.

كما تم في قانون المالية الأخير سنة 2022 برمجة إنجاز 15 الف وحدةبصيغة عدل. وكذا إنجاز 100 ألأف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

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والي العاصمة يشرف على توزيع سكنات من مختلف الصيغ

وأشرف امس السبت والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، على تسليم حصة معتبرة للسكنات بمختلف الصيغ. كما جاءت 10329 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعة بعدة مواقع بالجزائر العاصمة، ضمن العملية.

كما حضر حفل تسليم المفاتيح المدير العام للوكالة الوطنية “عدل”، وعدد من إطارات وممثلين عن القطاع. وفي المقابل ثمن المستفيدون من السكنات، مجهودات الوزير و إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“.