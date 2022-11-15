وزير السكن: الإنطلاق في إنجاز 225 ألف سكن هذه السنة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه سيتم اليوم إعطاء إشارة توزيع 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر التراب الوطني. والتي كانت مبرمجة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف وزير السكن في تصريح “للتلفزيون العمومي”، أنه تم إختيار شهر نوفمبر لما له من دلالة تاريخية كبيرة في تاريخنا المجيد. حيث سيتم توزيع 120 وحدة سكنية من البرنامج المتبقي لهذه السنة. والذي يأتي إضافة إلى ما تم توزيعه إلى غاية نوفمبر الجاري. بعدما تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية شهر جويلية الفارط.

كما كشف المسؤول الأول عن القطاع، أن كل السكنات والبرامج التي تم إنجازها تأتي تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجبد تبون. والذي أكد على ضرورة الإسراع والإنتهاء من إنجاز السكنات التي هي في طور الانجاز.

وأضاف وزير السكن أن قانون المالية لسنة 2023. تضمن برمجة إنجاز 225 ألف وحدة سكنية. مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم الشروع بالتعاون مع الإطارات والمهندسين. وكل القطاعات المعنية عبر الوطن للإنطلاق في إنجازها سنة 2022.

كما أشار وزير السكن، طارق بلعريبي، أنه تم تحقيق هدف القطاع وهو الوصول إلى توزيع 376 ألف وحدة سكنية إلى غاية الآن. مشيرا في ذات السياق، أنه يتم العمل حاليا خلال الشهرين المتبقيين من أجل التحصل على 40 ألف وحدة سكنية. أين سيتم الوصول إلى توزيع 410 ألاف وحدة سكنية على المستوى الوطني. إلى غاية نهاية السنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور