وزير السكن.. البحث عن العقارات والتركيبة المالية ليس سهلا

قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، إن البحث عن العقار والتركيبة المالية ليس سهلا.

وأوضح وزير السكن بخصوص الشروع في انجاز السكنات، أنه لا يمكن التكلم عن أشياء لم تحدث بعد.

وأشار الوزير ،إلى أن قطاع السكن يتعامل مع ملف السكنات في 2021 بطريقة عادية حتى يتم تليم السكنات.

وأكد ناصري، أن كل الأوعية العقارية التي تم استرجاعها، وجهت إلى هذه البرامج السكنية.

وصرّح وزير السكن، أن هناك شح في العقار لأننا نريد الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأراضي الغابية.

وعن فسخ عقود بعض مكاتب الانجاز، أشار الوزير إلى أن القطاع يقوم بعد الفسخ بإجراءات تنظيمية لإعادة بعث الورشات.