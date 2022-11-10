وزير السكن: الترخيص لتأسيس بنك السكن تحت إسم “NATIONAL HOUSING BANK “

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن الترخيص لتأسيس بنك السكن وإحالة ملفه للإعتماد لدى بنك الجزائر تحت مسمى “NATIONAL HOUSING BANK “. كما تم إحالة ملف بنك السكن للاعتماد على مستوى البنك المركزي.

واوضح وزير السكن خلال مداخلته على مستوى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 عن تسليم أزيد من 376.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2022. ومن المتوقع تسليم قرابة 40.000 وحدة سكنية لتختتم سنة 2022 بما إجماله 416.000 وحدة سكنية.

وفي رده على اسئلة النواب قال بلعريبي ان سنة 2022 شهدت تسليم 413 مرفق عمومي كما تم تسليم 355 مؤسسة تربويةبالإضافة إلى رفع التحفظات والحصول على محاضر استلام أشغال جامع الجزائر خلال سنة 2022.

وتابع وزير السكن حصيلة إنجازات قطاعة في سنة 2022 انه تم إعادة بعث مشروع ملعب تيزي وزو بعدما كان متوقفا.

أما بخصوص نسبة تقدم الاشغال في الملاعب قال الوزير ان نسبة تقدم الأشغال بملعب تيزي وزو تبلغ 88% بينما تم بعث مشروع ملعب الدويرة الذي يعرف تقدما في الأشغال بنسبة 65%.

كما تم إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة لـ 626 موقع أي ما يعادل 292.764 وحدة سكنية بعنوان سنة 2022. و344 موقع أي ما يعادل 164.365 مسكن بالنسبة لأشغال التهيئة داخل الموقع. وأيضا 282 موقع أي ما يعادل 128.399 مسكن بالنسبة لأشغال التهيئة خارج الموقع. وتم إستهلاك ماقيمته 47.26 مليار د.ج قصد التكفل إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة