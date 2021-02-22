وزير السكن الجديد.. معركة البناء متواصلة مع جميع العمال

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، إن معركة البناء متواصلة مع جميع العمال.

وأوضح طارق بلعريبي الذي شغل منصب مدير وكالة عدل، أنه الآن متواجد في العائلة الكبيرة للسكن.

وعبّر المتحدث خلال مراسم استلامه للمهام الجديدة، عن شكره لرئيس الجمهورية، بعد ثقته ووضعه في هذا القطاع الحساس.

ومن جهته، قال وزير السكن السابق كمال ناصري، أن القطاع حسّاس، ويهتم به كل مواطن عبر التراب الوطني.

ودعا ناصري الذي تم تحويله إلى مهام قيادة وزارة الأشغال العمومية والنقل، عمال قطاع السكن لمواصلة خدمة المواطن أينما كان.