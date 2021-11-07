وزير السكن: الجزائر حققت إكتفاء ذاتي في مواد البناء

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن الجزائر حققت الإكتفاء الذاتي من مواد البناء. وتبحث حاليا عن منافذ وأسواق من أجل تصدير هذه المواد.

وأوضح وزير السكن، أن الإكتفاء الذاتي في مواد البناء موجود في الجزائر على غرار الإسمنت، الحديد السيراميك وكل المواد التي تدخل في بناء السكنات. مشيرا إلى أن الجزائر تطمح من أجل ولوج عالم التصدير نحو الخارج.

وأوضح في ذات السياق، أن الدولة أقرت تسهيلات للمنتجين الجزائريين لمواد البناء، حيث تأخذ الدولة على عاتقها 50 بالمائة من تكلفة شحنمواد البناء لمد فرصة للمنتجين الجزائريين لاجتياح السوق الخارجية.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش إفتتاح صالون البناء ومواد البناء والأشغال العمومية، أنه يتواجد بالمعرض 400 عارض في جميع الاختصاصات مواد البناء. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق ضد تصدير هذه المنتجات.

وأشار بلعريبي، أن المنتوج الجزائري اصبح ينافس منتوج الدول الاخرى، خاصة وأن هناك عدة منتوجات تسوق على المستوى العالمي.

وقال أيضا، أنه في قطاع السكن توصلنا لإنجاز سكنات 100 بالمائة جزائرية. وتوصلنا إلى 0 إستيراد في إنجاز كل صيغ السكنات بفضل الشركات الجزائرية

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