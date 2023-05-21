وزير السكن: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها في السكن لصالح ليبيا

إستقبل وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا أبو بكر الغاوي. الذي تحادث معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السكن والعمران والمدينة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الملتقى الدولي حول “الوقاية من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف. الذي تنظمه وزارة السكن والعمران والمدينة، مناقشة سبل تفعيل وتعزيز التعاون البيني في مجال السكن والعمران والمدينة.

وعقب هذا اللقاء التشاوري، قال وزير السكن بلعريبي في تصريح للصحافة، عن إستعداد الجزائر لوضع تحت تصرف الطرف الليبي خبرات الجزائر في مجال السكن والعمران والمدينة. خاصة تلك المتعلقة بمكاتب الدراسات ومراكز البحث وشركات الإنجاز.

كما أكد وزير السكن على رغبة الجزائر في توقيع إتفاقية تعاون مع الطرف الليبي في مجال السكن والعمران والمدينة. مشيرا إلى وجود إستجابة إيجابية من الطرف الليبي.

من جهته أكد الغاوي أن العلاقات الليبية – الجزائري متجذرة وعلاقات مصاهرة وأخوية. داعيا الجزائر إلى المشاركة في إعادة إعمار ليبيا بعدما عاشته من أزمة دامت أكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير السكن الليبي إلى أن الجزائر لها الكثير من الخبرات في مجال الاسكان. ما يجعلها قادرة على لعب دور كبير في إعادة إعمار ليبيا. داعيا إلى إقامة تنسيق مع الجزائر من أجل تكوين الإطارات الليبيين في مجال السكن.

للإشارة حلّ وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا بأرض الوطن قصد المشاركة في فعاليات الملتقى الدولي “الوقاية من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”. الذي انطلقت أشغاله أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

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