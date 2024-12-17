وزير السكن: الشروع في إنجاز مليون و400 ألف سكن “عدل” قريبا

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، إنّ السكن في الجزائر هو حق أساسي وأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية. التي أحرزت تقدما في تلبية احتياجات مواطنيها في مجال السكن. انطلاقا من الرؤية الحكيمة للرئيس تبون وتنفيذاً لتعهداته.

وأضاف وزير السكن خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن. أن الإسكان في الجزائر هو مشروع وطني استراتيجي يحمل أبعادا استراتيجية واجتماعية. وهو ركيزة من الركائز الأساسية في مخطط الحكومة. مشيرا إلى أنه سيتم الانطلاق قريبا في إنجاز مشاريع سكنات عدل “3”.

وقال وزير السكن، إنه سيتم الشروع خلال الأيام المقبلة في إنجاز مليون و400 ألف وحدة سكنية تخص سكنات عدل. خاصة وأن هذه الصيغة مطلوبة بكثرة من قبل الجزائريين.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن وكالة “عدل” تعتبر أكبر مرقي في البحر الأبيض المتوسط. من خلال إنجاز مليون و400 ألف وحدة. كما أن إنجاز 13300 سكن تم خلال 15 شهرا هو تحدٍ كبير. وآخرها مشروع 10 آلاف وحدة سكنية تم انجازها خلال سنة وتم تسليمها في 5 جويلية 2024.

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