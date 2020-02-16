وزير السكن: القضاء نهائيا على البيوت القصديرية بحلول 2024

أكد وزير السكن والعمران، كمال ناصري، على التكفل باحتياجات الفئات المحرومة، والمناطق المعزولة، في مجال الإسكان.

وتناول الوزير، في كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة مع الولاة بقصر المؤتمرات، اليوم الأحد، برنامج الخماسي “2020-2024″، والمسطر من قبل وزراته.

ويتضمن البرنامج، تسريع وتيرة انجاز السكنات خصوصا مع وجود نسبة كبيرة من المشاريع السكنية، لم تنجز بعد.

ايصال شبكات الكهرباء والغاز بمختلف الوحدات السكنية.

اعداد قوائم السكن الريفي والترقوي، والتكفل بالاجراءات الإدارية، كرخصة التجزئة واجراءات الالغاء فيما يخص السكن الريفي.

الانطلاق في تجسيد برنامج جديد والمتكون من مليون وحدة سكنية.

مواصلة استخدام الطاقات المتجددة، واستغلالها في الإنارة العمومية، خاصة في السكنات الريفية.

القضاء نهائيا على البيوت القصديرية، ووضع نظام مراقبة للحد من انتشارها يتضمن استعمال الصور الجوية.

التكفل بالبنايات القديمة، بوضع برامج يشارك فيها أصحاب هذه السكنات.

التسريع في اعداد قوائم المستفيدين من السكنات المنتهية، وإعلان القوائم بكل شفافية.

مراجعة قانون التهيئة والتعمير والمدينة، والرقابة في التعمير، ومحاربة انتشار السكن الهش.

تثمين انتاج الهندسة المعمارية، وتدعيم السياق القانوني لبروز هندسة ذات نوعية، وتشجيع ظهور مشاريع معمارية ذات جودة.

ترقية الانتاج الوطني، وتشجيع تكثيف استعمال المواد المحلية، وتنويع سوق العمل، واستحداث نظام معلومات احصائي لتتبع الطلب على السكن، وكذا رقمنة اجراءات المراقبة لمنح السكن.

ودعا الوزير، للتنسيق بين النشاطات القطاعية، لتسهيل الاجراءات واستحداث الوسائل الازمة لمنح عادل للسكنات، وكذا التكفل برد انشغالات الموطنين على المستوى المحلي.

وأكد الوزير في الأخير، أن انجاح مخطط عمل الحكومة، يعتمد على تعاون الولاة والمسؤولين المحليين.