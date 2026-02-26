وزير السكن.. المواطن لا ينتظر منا التبرير بل الأفعال

انطلقت، سلسلة الاجتماعات التقييمية المخصّصة للمدراء التنفيذيين المحليين لقطاع السكن عبر مختلف ولايات الوطن. وذلك في إطار برنامج عمل مسطّر يشمل 4 ولايات يوميًا. وهذا بإشراف وزير السكن والعمران والمدينة.

وأكد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية. وتسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية. وتكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع. ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والجمود الإداري. وتحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع. وكذا تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال إدراج ميكانزمات جديدة.

كما صرّح وزير السكن أن المواطن لا ينتظر منا أي تبرير. بل ينتظر الفعل، ولا نقيس أداءنا بالتصريحات. بل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.

وتندرج هذه اللقاءات في سياق المتابعة الدورية الصارمة لمستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، ومشاريع التجهيزات العمومية. إضافة إلى عمليات التهيئة العمرانية عبر مختلف الولايات. وتعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية. بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين فعالية الأداء الميداني.

وتهدف الاجتماعات إلى إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجاز، والوقوف على مستوى تقدم المشاريع المسطرة.

