وزير السكن بخصوص سكنات “LPA”: دراسة الملفات متواصلة والتأخر المسجل خارج نطاقنا

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، بخصوص سكنات “LPA ” بولاية الجزائر أن عملية دراسة الملفات لاتزال متواصلة.

وقال ناصري، على هامش تسليمه لمفاتيح 1600 وحدة سكنية بصيغة عدل بتيبازة، أن “عملية دراسة ملفات سكنات “LPA” متواصلة حتى يستفيد منها من له الحق في ذلك”.

وطمأن الوزير “المواطنين الذين ينتظرون هذه الصيغة “.

وقال ناصري أن “التأخر المسجل في العملية خارج عن نطاقنا، فكل المشاريع كانت متوقفة بسبب كورونا”.

كما أشار ناصري في ذات السياق أن “مشاريع عدل على المستوى الوطني مقدر بـ 560 ألف وحدة سكنية، وحصة ولاية تيبازة قدرت بـ 12 الف وحدة سكنية”.

وكشف الوزير عن التحضير لعملية كبيرة لاستلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ يوم 1 نوفمبر.

وقال ناصري “يوم أول نوفمبر سيكون عيد بالنسبة للقطاع، حيث سيشهد استلام عدد كبير من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ”.

هذا واشرف الوزير على تسليم مفاتيح 1600 وحدة سكنية بصيغة عدل في ولاية تيبازة.

مؤكدا في السياق ذاته أن “الجزائر ورغم الفترة الصعبة التي عاشتها بسبب كورونا، إلا ان المشاريع السكنية انطلقت من جديد”.