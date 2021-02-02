وزير السكن: برنامج إضافي للمواطنين الذين رُفضت ملفاتهم في “عدل 2”

قال وزير السكن كمال ناصري، أنه تم برمجة مشروع إضافي لتلبية طلبات المواطنين الذين رفضت ملفاتهم في عدل 2.

وأضاف الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن جل مشاريع “عدل 2 ” إنطلقت ببرنامج قوامه 560 ألف وحدة سكنية.

وأكد ناصري، أنه تم توزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية، وتبقى لحد الآن أكثر من 300 ألف وحدة في طور الإنجاز .

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على الإنطلاق في برنامج إضافي “ليس عدل 3″.

وأوضح، أن البرنامج يخص ملف الطعون التي قدمها مواطنون سجلوا في صيغة عدل 2 ورفضت ملفاتهم في وقتها.

وبعد عقد إجتماع لجنة مختصة تقرر التكفل بملفاتهم إبتداء من السنة الجارية، بعد القيام ببعض الإجراءات.

كما تم البحث في التركيبة المالية والبنك الذي سيساند المشروع الجديد وتحديد العقار الذي سيتم انجاز المشروع به.

وأضاف الوزير، أن وكالة عدل ستفتح الموقع ليدفع المواطنون الشطر الأول على أن ينجز المشروع في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا”.