وزير السكن: برنامج كبير لتوزيع السكنات بالعاصمة وسطيف والولايات الجنوبية
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعربي أن مصالح دائرته الوزارة تحضر لبرنامج كبير لتوزيع السكنات مباشرة بعد شهر رمضان على مستوى ولايتي العاصمة وسطيف وبعض الولايات الجنوبية
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=987758
-
تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من إسترجاع جرافة من نوع ( Niveleuse ).
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الجرافة تمت سرقتها من أحد…
-
استقبل والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، الطفل التلميذ المتفوق بوثلجة سيد أحمد، والذي يعاني من مرض التوحد.
وتم استقباله بحضور مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن،…
-
أوقف أفراد الأمن الوطني بولاية قالمة مروّج أقراص مهلوسة مع حجز 959 قرص من الأدوية ذات التأثير العقلي.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام أفراد الأمن…
التعليقات (0)