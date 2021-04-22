وزير السكن: برنامج كبير لتوزيع السكنات بالعاصمة وسطيف والولايات الجنوبية

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وزير السكن: برنامج كبير لتوزيع السكنات بالعاصمة وسطيف والولايات الجنوبية
بقلم إيمان طبيب

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعربي أن مصالح دائرته الوزارة تحضر لبرنامج كبير لتوزيع السكنات مباشرة بعد شهر رمضان على مستوى ولايتي العاصمة وسطيف وبعض الولايات الجنوبية


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