وزير السكن: تحفيز مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس الخميس، أن قطاعه يعمل على تشجيع مؤسسات البناء على إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، لا سيما في الولايات الجنوبية، بما يضمن استمرارية البرامج التنموية.

وقال بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية تحضر لإصدار تعليمة جديدة من شأنها معالجة إشكالية عزوف بعض المؤسسات عن إنجاز مشاريع التجهيزات العمومية، خاصة في الولايات الجنوبية.

مؤكدًا أن التعليمة المرتقبة ستشكل إطارًا تنظيميا يسمح بانخراط المتعاملين بشكل أكبر في مختلف البرامج العمومية.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الجهود المبذولة في مجال إنجاز التجهيزات العمومية، مشيرًا إلى أن “الجزائر تشهد حاليًا، ولأول مرة منذ الاستقلال، إنجاز مستشفى بسعة 500 سرير” على مستوى ولاية تيزي وزو3 مؤكدًا أن استلامه سيكون، على أقصى تقدير، في نوفمبر 2026، أي في ظرف زمني يناهز 24 شهرًا.

من جهة أخرى، وبعد أن أكد على أهمية نظام التصنيف والتنظيم المهني لمؤسسات الإنجاز، الذي يسمح بتحديد قدراتها الحقيقية على تنفيذ المشاريع، كشف بلعريبي أن عدد المؤسسات المؤهلة والمصنفة من الفئة 5 إلى 9 (مؤسسات بحجم متوسط إلى كبير) ارتفع من 670 مؤسسة سنة 2023 إلى 1289 مؤسسة سنة 2025، أي بزيادة قدرها اثنان وتسعون بالمائة.

كما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المصنفة من الفئة 1 إلى 9 مع نهاية السنة الماضية 18861 مؤسسة. من بينها 561 مؤسسة مستفيدة من آلية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.