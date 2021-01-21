وزير السكن: تخصيص 20 مليار دج لمناطق الظل خلال 2021

كشف وزير السكن، كمال ناصري، اليوم الخميس، إن قطاعه خصص غلافا ماليا قدره 20 مليار دج، لسد احتياجات مناطق الظل خلال 2021.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية، إن هذه الميزانية، ستشمل عدة برامج لصالح سكان هذه المناطق، ومنها برنامج السكن الريفي.

وأكد الوزير، إن وزارته تعمل مع مختلف القطاعات، على رفع الغبن عن مناطق الظل.

كما تحدث ناصري، عن تزويد هذه المناطق بالطاقة الشمسية.

مشيرا إلى إنه سيتم تزويد المدن الجديدة كسيدي عبد الله وبوينان وغيرها، كذلك، بالطاقة الشمسية.

وفي سياق آخر، أكد وزير السكن، إن مشكلة السكن هي مشكلة عالمية.

وأورد الوزير، إن أزيد من 60 بالمائة من سكان المعمورة، يقطنون في المدن، و30 بالمائة في المناطق الريفية.