وزير السكن: تخصيص 225 ألف وحدة سكنية.. 62 ألف سكن جاهز وغير موزّع

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا. قوامه 225 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن.

و أوضح وزير السكن، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أمس الخميس. أن هذا البرنامج السكني سيوزع حال إتمامه وفق مقاييس محددة منطقية وعلمية بعيدة عن الإرتجالية.

وشار وزير السكن خلال رده على سؤال للنائب رابح جدو “حركة البناء الوطني”، أنه وحسب الإحصائيات “هناك 62 الف وحدة سكنية عبر الوطن جاهزة وغير موزعة”. داعيا الولاة الى العمل مع اللجان الولائية لضمان وتيرة أسرع لتوزيع هذه السكنات.