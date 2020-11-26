وزير السكن: تسليم الأجزاء الأولى من سكنات عدل 2013 العام المقبل

كشف وزير السكن، كمال ناصري، اليوم الخميس، عن الانطلاق في تسليم الأجزاء الأولى من سكنات عدل 2013 العام المقبل.

وقد أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم الخميس، على إشارة انطلاق بصفة رسمية لكل هذا البرنامج بسيدي عبد الله.

وقال ناصري “اليوم في موقع 13 ألف وحدة سكنية نكون قد انطلقنا في كل برنامج عدل لمكتتبي ولاية الجزائر 2013”.

وأشار أنه تبقت أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، سيتم إنجازها، للانتهاء من انطلاق وتوطين برنامج عدل 2013 لولاية الجزائر

وأضاف “لاحظنا اليوم كانت هناك بعض التوصيات والتي من بينها عدم تصميم وانجاز محلات تجارية تحت العمارات”.

وتابع الوزير “ولكن غيرنا طريقة التفكير وذهبنا الى مراكز تجارية عديدة ستحل حاجيات المواطن الذي يقطن بهذه المدينة”.