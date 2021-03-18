وزير السكن: تسليم السكنات للمكتتبين بواد غير في بجاية قريبا
كشف وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أنه بعد الزلزال الذي ضرب ولاية بجاية تم معاينة البنايات المتضررة والوقوف على المخلفات.
وأوضح في ذات السياق، أنه سيتم القيام بالخبرة والمعاينة الدقيقة لطمأنة العائلات والمتضررين بضرورة التكفل بهم.
وأضاف بلعريبي، أن منطقة واد غير تحتوي على 18 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وهي في مرحلة متقدمة من الإنجاز.
وأفاد أنه سيقوم بزيارة عمل وتفقد قبل نهاية الأسبوع القادم إلى المنطقة للوقوف على المشاكل والتأخرات ونسبة الإنجاز.
وقال بلعريبي، أنه سيتم إتخاذ القرارات اللازمة من أجل الإنتهاء في أقرب وقت وتسليم السكنات للمكتتبين.
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