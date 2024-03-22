وزير السكن: تصميم منصة خاصة برقمنة عقود التعمير

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بتصميم منصة خاصة برقمنة عقود التعمير وتحيينها كلما تم التحصل على معلومات إضافية.

وترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، إجتماعا تقنيا ضم كلا من الإطارات المركزية لقطاع السكن والعمران والمدينة. المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للبنك الوطني للإسكان. المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء. المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير.

وجاء هذا بعدما قدم المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، حكيم باي عرضا حول رقمنة عقود التعمير بهدف القضاء على البيروقراطية والإدارة الورقية. حيث تم التطرق إلى إنشاء منصة رقمية لعقود التعمير. أين يتم التسجيل من طرف الطالب أو المستفيد بعد إنشاء حساب خاص به، ويتم إرسال الملف تلقائيا إلى جميع أعضاء الشباك الوحيد. ليتم برمجة الجلسة في الحين وبعد الدراسة يستقبل الطالب رأي اللجنة على حسابه الشخصي رقمنة أدوات التعمير.

كما تقوم المصالح بمواصلة رقمنة أدوات التعمير على حساب نظام المعلومات الجغرافي. حيث وإلى يومنا هذا، بلغت هذه العملية رقمنة 174 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير. وكذلك رقمنة 379 مخطط شغل الأراضي على مستوى 50 ولاية.