وزير السكن: تفتيش كل السكنات التي سيتم توزيعها

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن كل السكنات التي سيتم توزيعها بداية من اليوم الثلاثاء، تم تفتيشها من قبل لجان عبر المستوى الوطني وهي سكنات لائقة.

وأضاف وزير السكن في تصريح للتلفزيون العمومي، أن كافة البرامج التي سيتم توزيعها بداية من اليوم عبر كل ولايات الوطن، تم التأكد أنها سكنات لائقة لا يوجد خلل أم أمور لا ترضي المواطنين وذلك من خلال لجان تفتيش كانت تفتش السكنات والمواقع السكنية عبر الوطن.

وأشار وزير السكن طارق بلعريبي، أنه سيتم اليوم القيام بخرجة ميدانية بالعاصمة من أجل توزيع السكنات رفقة الوالي، حيث سيتم الشروع من مشروع 780 وحدة سكنية ” LSP” بالدار البيضاء. بالإضافة كذلك إلى 1200 سكن في بلدية السويدانية.

وأضاف وزير السكن في ذات السياق، أن عمليات توزيع السكنات تمت بالتنسيق مع السادة الولاة والقطاعات المعنية. وعلى رأسها قطاع الداخلية وكذا الطاقة من خلال الربط بالكهرباء.

وكان وزير السكن قد كشف سابقا عن إنشاء لجان خاصة تم تكليفها بتفتيش نوعية السكن المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”.

وقال وزير السكن، أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”. من أجل إنشاء لجان تفتيش لنوعية السكن. مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع سكنات ذات جودة ونوعية.

وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع 120 ألف وحدة سكنية هذا الشهر. بمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

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