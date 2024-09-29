وزير السكن: توزيع حصة سكنية معتبرة في 1 نوفمبر المقبل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اليوم الأحد، عن توزيع حصة سكنية معتبرة في الفاتح نوفمبر المقبل.

وأضاف الوزير بلعريبي، بمقر البنك الوطني للسكن خلال إجتماع تقييمي، ضم كل من الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن. المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). أن الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن.

كما حضر الإجتماع مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ 12 ولاية وهي عنابة، قسطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، أولاد جلال، سكيكدة، تبسة. بالإضافة كذلك إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره “عدل” “المدير الجهوي لولاية قسنطينة و المدير الجهوي لولاية عنابة”.

من جهته قدم المدير العام للسكن حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة لـ 5جويلة 2024 الفارط. حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت. 46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري. 14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي). و67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) بالإضافة كذلك إلى 94305 سكن ريفي، و27185 التجزئات الاجتماعية،

2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر.

وسيتم توزيع حصص سكنية عمومية إيجارية تقدر بـ 1201 سكن بولاية سكيكدة، 1002 سكن بولاية عنابة، و1778 سكن بولاية خنشلة.