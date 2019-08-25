وزير السكن: “توزيع 14 ألف سكن عدل قبل نهاية سبتمبر المقبل”

كشف وزير السكن والعمران كمال بلجود، اليوم الأحد، بأنه سيتم طي ملف سكنات “عدل 1” بصفة نهائية قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وقال وزير السكن، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، إنه سيجري تسليم ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية متبقية بسبع ولايات.

وذكّر الوزير بالحصص السكنية المُسلمة مؤخرا والتي تجاوزت 6 آلاف وحدة، ليصل إجمالي سكنات “عدل 1” إلى 20 ألفا.

وقال وزير السكن خلال زيارته التفقدية لقطاعه بعنابة، إن الحكومة قررت منح كافة المشاريع السكنية الجديدة للمقاولات ومكاتب الدراسات الجزائية فقط.

وفي هذا الموضوع، طرح الوزير شرطا واحدا وهو التقيد بقانون الصفقات والحفاظ على جودة هذه المشاريع.