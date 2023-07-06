وزير السكن: توزيع 150 ألف وحدة سكنية بداية من اليوم

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي. أنه سيتم اليوم الشروع في توزيع 150 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن.

وقال وزير السكن خلال استضافته اليوم الخميس بالتلفزيون العمومي، أنه سيتم توزيع 51 ألف و 597 وحدة سكنية بصيغة الإجتماعي العمومي. كما سيتم توزيع 41 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”. بالإضافة كذلك إلى توزيع 27 ألف سكن ريفي اليوم. والترقوي المدعم 16 ألف وحدة سكنية.

وأوضح وزير السكن، أن هناك فرق كبير بعد الإستقلال ونوعية السكنات تغيرت أصبحت جزائرية. وتمكنا من التحكم في مدة الإنجاز الآن أصبح في أقل من سنتين نوزع مواقع سكنية جاهزة بنوعية جيدة.

وكشف في ذات السياق، أنه تم توزيع 920 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني من 2022 إلى 2023. كما أنه تم تجسيد 225 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال قانون المالية 2023. وخلال سنة 2023 تم توزيع 400 الف وحدة سكنية افتتحناها ب150 الف. كما أنه سيكون هنالك توزيع عدد لابأس به ومعتبر من السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل. وأكثر من 16 ألف وحدة سكنية انطلقنا في إنجازها عبر الوطن.