وزير السكن: توزيع 67 ألف وحدة سكنية هذه السنة

قال وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أن ما تم تحقيقه خلال 4 سنوات ونصف الماضية وفق مخطط إستراتيجي. عكفت السلطات العليا للبلاد على تجسيده على أرض الواقع. بفضل تنسيق حكومي ومتابعة دقيقة لقطاع السكن والسادة الولاة خاصة في الشق المتعلق بتوفير الأوعية العقارية.

وأشار وزير السكن على هامش تدشينه لمقر وكالة عدل بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسطير رؤية جديدة في التشييد والإنجاز بالإعتماد على نظام 8*3. والعمل بوتيرة أسرع مع الإنطلاق في جميع الاشغال في وقت واحد لا سيما تلك المتعلقة بالمرافق العمومية. مضيفا إلى أنه بالرغم من وجود بعض النقائص في النوعية إلا أننا ماضون قدما في تحسينها خاصة وأننا نولي الأهمية القصوى للجودة والنوعية للمشاريع المنجزة.

وكشف الوزير، أنه تم توزيع 452 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 5 جويلية 2024. كما سيتم توزيع 67 ألف وحدة سكنية مبرمجة خلال سنة 2024. مشيرا إلى أنه تم توزيع 70 ألف مسكن “عدل” سنة 2020. و 120 ألف مسكن عدل سنة 2021. بالإضافة كذلك إلى 115 ألف وحدة سكنية عدل سنة 2022. و توزيع 80 ألف وحدة سكنية سنة 2023.