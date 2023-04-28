وزير السكن: توزيع 80 بالمائة من البرنامج السكني المنجز

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. أنه تم توزيع أزيد من 80 بالمائة من أصل 560 ألف وحدة تم الإنطلاق في إنجازها بهذه الصيغة.

وخلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. قال وزير السكن إنّ وكالة عدل قامت بإنجاز ما يقارب 560 الف وحدة سكنية على المستوى الوطني. بالإضافة كذلك إلى أن 80 الى 85 بالمائة تم توزيعها”.

كما لفت في ذات السياق إلى التحكم في مدة الانجاز، مطمئنا مكتتبي عدل الموجهين لمختلف المواقع ان مصالحه الوزارية تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كل المرافق الضرورية للمستفيدين.

وفي رده على سؤال للنائب ليلى اليازيدي (جبهة المستقبل)، حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف وكالة “عدل” لتوجيه مكتتبيها. قال ان عملية التوجيه “آلية” و “ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع و الاختيارات”.

وحول سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني)، بخصوص إمكانية إعادة النظر في أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها. والتي تنص “على انه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال إلا في حالة إتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة والتهيئة الخارجية. أوضح وزير السكن أن هذا المرسوم جاء لوضع حد لحالة فوضى كانت سائدة.

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