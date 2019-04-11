وزير السكن: جميع مكتتبي عدل سيتحصلون على سكناتهم قريبا

أكد وزير السكن، كمال بلجود، أن جميع مكتتبي عدل سيتحصلون على سكناتهم في البرامج المسجلة المقبلة.

ودعا في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ميلة، لضرورة تسريع وتيرة إنجاز برامج هذه السنة.

وأشار أن عملية توزيع السكن تبقى متواصلة كل هذه السنة، على غرار السنة الماضية .

وقد استهل الوزير زيارته ببلدية شلغوم العيد، أين قدمت له شروحات حول مشروع انجاز 600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”.

وقد تفضل بوضع حجر الأساس لانجاز هذا المشروع ،الذي رصد له مبلغ 179 مليار سنتيم، بمدة انجاز 30 شهر.

وبنفس الموقع تم وضع حجر الأساس، لإنجاز 40 سكن ترقوي مدعم، والذي يرتقب تسلمه في جوان 2020.

وشدد الوزير على ضرورة تسليم كل المشاريع في أجالها المحددة.

وبقاعة الاجتماعات بديوان الولاية، اشرف الوزير رفقة والي الولاية، على حفل توزيع 900 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.